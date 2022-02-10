МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, в 2021 году увеличилась на 26% по сравнению с 2020 годом и составила 9,771 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль PepsiCo в 2021 году выросла

Разводненная прибыль на акцию составила 2,25 доллара против 1,79 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении выросла на 17%, до 38,655 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 2,414 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза выше показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,56 доллара против 0,34 доллара годом ранее. Выручка поднялась в годовом выражении на 10%, до 9,464 миллиарда долларов, аналитики ожидали ее на уровне 8,99 миллиарда.

Органический рост в четвертом квартале составил 10%, по итогам 2021 года – 17%. В 2022 Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 7-8%.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.