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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает Telegram-канал "Пул первого". ПРАЙМ, 14.02.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает Telegram-канал "Пул первого".