МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Страны G7 заявили о готовности коллективно ввести экономические и финансовые санкции в отношении России в случае ее "военной агрессии" против Украины, говорится в совместном заявлении министров финансов стран "большой семерки". Япония собирается согласовывать антироссийские санкции с США

"Нашим ближайшим приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Однако мы вновь заявляем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики", — отмечается в заявлении.

Страны G7 указали на серьезную озабоченность в связи с "продолжающимся наращиванием российской военной мощи у границ Украины" и подчеркнули готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики, а также поддержке продолжающихся усилий по срочному определению дипломатического пути к деэскалации.

Министры финансов G7 напомнили, что совместно с международными финансовыми институтами и, в частности, Международным валютным фондом (МВФ) в рамках Соглашения о резервном финансировании от 2020 года страны "семёрки" оказывают значительную финансовую поддержку Украине. В частности, с 2014 года по настоящее время совокупная двусторонняя и многосторонняя экономическая поддержка превысила 48 миллиардов долларов.

"Мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией и готовы действовать четко скоординированным образом и в кратчайшие сроки, с дальнейшей экономической и финансовой поддержкой Украины", — указывается в заявлении.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.