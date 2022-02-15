МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля — первые переводы между гражданами прошли успешно, сообщила пресс-служба регулятора. Генпрокуратура России выступила за введение цифрового рубля

"Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами", — сказано в сообщении.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Эмитентом и оператором платформы цифрового рубля является ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

"Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

На первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе — операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги, смарт-контракты и взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить оплату в офлайне без доступа к интернету, взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть операции для клиентов-нерезидентов.