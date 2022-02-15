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https://1prime.ru/state_regulation/20220215/836076770.html
Инфляция в Аргентине в январе составила 3,9%
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Инфляция в Аргентине в январе составила 3,9%, сообщил Национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 3,9% в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года,... ПРАЙМ, 15.02.2022
экономика, новости, аргентина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в январе составила 3,9%, сообщил Национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 3,9% в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года, в годовом выражении рост составил 50,7%", — говорится в докладе.
Больше всего подорожали услуги связи (7,5%) и отелей и ресторанов (5,7%), меньше всего — услуги образования (0,8%).
Инфляция в Аргентине в 2021 году составила 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.