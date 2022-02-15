МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в январе составила 3,9%, сообщил Национальный институт статистики.

"Потребительские цены выросли на 3,9% в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года, в годовом выражении рост составил 50,7%", — говорится в докладе.

Больше всего подорожали услуги связи (7,5%) и отелей и ресторанов (5,7%), меньше всего — услуги образования (0,8%).

Инфляция в Аргентине в 2021 году составила 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.