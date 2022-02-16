События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 февраля
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)
|137,9 млрд долл
|114,5 млрд долл (факт)
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,025 млн барр
|-1,076 млн барр (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,3%
|0,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,5%
|0,9% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь)
|10,3%
|9,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5,4%
|5,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)
|-0,2%
|0,9%
|11:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|2,3%
|0,5%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,08%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-2,3%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|-1,8%
|1,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|-0,2%
|1,3%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,9%
|2%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|4%
|3,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|2,6%
|0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)
|3,5%
|2,7%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (январь)
|3,7%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)
|1,3%
|2,1%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|3,6%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,756 млн барр
|-1,769 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,801 млн барр
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|21:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|RUB
|Магнит — СД (обновленная корпоративная стратегия на 2021-2025)
https://1prime.ru/state_regulation/20220216/836079058.html