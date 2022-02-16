МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь) 137,9 млрд долл 114,5 млрд долл (факт)
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,025 млн барр -1,076 млн барр (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,3% 0,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,5% 0,9% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь) 10,3% 9,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,4%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5,4% 5,4%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) -0,2% 0,9%
11:45 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 2,3% 0,5%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,08%  
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -2,3% 0,8%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) -1,8% 1,3%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) -0,2% 1,3%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -1,9% 2%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 4% 3,5%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)    
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,1% 0,6%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) 2,6% 0,6%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь) 3,5% 2,7%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (январь) 3,7%  
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -0,1% 0,4%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) 1,3% 2,1%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) 3,6%  
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,756 млн барр -1,769 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,801 млн барр  
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
21:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна    
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
  RUB Магнит — СД (обновленная корпоративная стратегия на 2021-2025)    