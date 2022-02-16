В правительстве Крыма сообщили о планах провести Ялтинский экономический форум осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", — сказал РИА Новости Мурадов.
При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.
В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
https://1prime.ru/state_regulation/20220216/836080005.html