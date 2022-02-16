СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. На Украине признали, что не могут вернуть Крым силой

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", — сказал РИА Новости Мурадов.

При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.

В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.

В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.