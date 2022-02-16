МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что РФ не имеет никакого отношения к DDOS-атакам, в том числе на Украине. Кремль назвал темы переговоров Путина и Шольца

По его словам, российским властям ничего не известно о DDOS-атаках, при этом ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять РФ.

"Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам",- сказал Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим якобы стоит Россия.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил о DDОS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка".