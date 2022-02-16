В Кремле прокомментировали обвинения в причастности к DDOS-атакам
Пеков: Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что РФ не имеет никакого отношения к DDOS-атакам, в том числе на Украине.
По его словам, российским властям ничего не известно о DDOS-атаках, при этом ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять РФ.
"Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам",- сказал Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим якобы стоит Россия.
Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при минкульте страны, заявил о DDОS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка".