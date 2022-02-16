МИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Минск ведёт активную работу, чтобы по максимуму задействовать российские порты для перевалки белорусских экспортных грузов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Украина ввела ограничения в отношении Белоруссии

"Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Это не однодневный процесс, выход на максимально эффективные результаты потребует определенного времени, усилий и финансов", — сказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что в настоящее время белорусские специалисты "плотно занимаются этим вопросом". "Поверьте, это не сказки, не воздушные замки, а конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это – и подстраховка на будущее", — сказал Макей.

Министр также высказал мнение, что рано или поздно ситуация на западном направлении в этой части тоже нормализуется. Но сейчас, продолжил Макей, если западные партнеры Белоруссии не хотят такого сотрудничества, Минск должен принимать шаги, чтобы нейтрализовать негативные последствия, например, от ограничения транзита белорусских грузов в литовские, латвийские порты.