МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz по итогам прошлого года составила 1,012 миллиарда долларов, что почти втрое превышает показатель 2020 года (356 миллионов долларов), говорится в отчетности компании. Райффайзенбанк нарастил чистую прибыль до рекордных значений в 2021 году

Разводненная прибыль на акцию составила 0,82 доллара против 0,29 доллара годом ранее. Выручка при этом сократилась на 0,5% в годовом выражении — до 26,042 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Kraft Heinz получила чистый убыток в 257 миллионов долларов против прошлогодней прибыли в 1,032 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,21 доллара после прибыли в 0,84 доллара годом ранее. Компания объясняет это убытками от обесценения в 1,3 миллиарда долларов, в том числе в связи с продажей сыроваренного бизнеса американскому филиалу французской Groupe Lactalis SA. Скорректированная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,79 доллара, аналитики ожидали 0,63 доллара.

Выручка компании с октября по декабрь сократилась на 3,3% — до 6,709 миллиарда долларов при прогнозе в 6,6 миллиарда. На США в четвертом квартале пришлось почти 70% продаж компании — 4,737 миллиарда долларов, что на 6,8% меньше аналогичного показателя 2020 года. Международные продажи выросли на 6,5%, до 1,501 миллиарда долларов, продажи в Канаде — поднялись на 5,2%, до 471 миллиона долларов.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,61%.

Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Plasmon, Quero, Velveeta и другие. Штат Kraft Heinz составляет около 38 тысяч человек.