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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220216/836082655.html
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. В пояснительной записке к документу... ПРАЙМ, 16.02.2022
экономика, новости, пенсии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам.
В пояснительной записке к документу сказано, что в соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.