МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам.

В пояснительной записке к документу сказано, что в соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.