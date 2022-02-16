МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,29%, сообщает Росстат. Назван наиболее подорожавший продукт из "борщевого набора"

"За период с 5 по 11 февраля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала февраля — 100,30%, с начала года — 101,29%", — говорится в сообщении. На предыдущей неделе Росстатом была зафиксирована инфляция в 0,29%, неделей до этого — 0,19%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

Цены на бензин в среднем не изменились, на дизтопливо выросли на 0,3%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,1%. При этом, стоимость путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты выросла на 0,1%, стоимость проживания в гостиницах с одной-пятью звездами, в мотелях и хостелах — на 0,1-0,5%.

Тарифы на проезд в городском автобусе и троллейбусе в среднем выросли на 0,2%, трамвае — на 0,1%.