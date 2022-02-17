МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе 2022 года зарегистрировало 6,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 30% больше, чем в январе прошлого года, сообщила пресс-служба управления. Эксперт оценил рост зарплат строителей в России

С учетом нежилой недвижимости количество регистраций ДДУ выросло в годовом выражении на 35% — до 10,2 тысячи.

"Новый психологический рубеж — свыше 10 тысяч регистраций ДДУ в первый месяц года. Предыдущий максимум января в жилом и нежилом сегментах Росреестр фиксировал в прошлом году, когда было оформлено около 7,6 тысячи договоров — почти в 1,4 раза меньше текущего показателя. При этом если жилье в годовом выражении показало прирост в 1,3 раза, то нежилая недвижимость за год увеличилась в 1,5 раза", — приводятся в сообщении слова главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Как ранее сообщило ведомство, количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в январе на 22% — до 9,3 тысячи.