МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что РФ рассчитывает, что "Северный поток-2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от грубого политического влияния. Путин проведет совещание по экономике с правительством и Банком России

По словам Пескова, и российская, и немецкая сторона считают, что это международный проект просто сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей.

"Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне", — сказал он.

Песков напомнил, что у европейского регулятора есть определенные требования, которые сейчас выполняются компанией-оператором. Он выразил надежду, что "скрупулезно, от "а" до "я", все эти требования будут выполнены и в то время, в которое посчитают должным, этот проект будет запущен в строй, тем более, что к пуску он готов на все 100 процентов".