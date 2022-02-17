МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует подавать судебные иски к изданиям, которые написали фейковые сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. В Кремле рассказали о политическом влиянии на "Северный поток-2"

Песков отметил, что "пусть, наверное, их читатели наконец-то поймут, чего стоит авторитет их СМИ.

Пресс-секретарь также добавил, что Россия ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины.

По его словам, "Россия, наверное, намерена, все-таки, ждать более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь". Песков подчеркнул, что такие СМИ "не гнушаются ничем", а российская аудитория "над этим просто смеётся".

Песков также заявил, что все слышали много дат начала якобы российского "вторжения", но все это оказалось безответственными фейками и вбросами.

Так он ответил на вопрос журналиста о заявлении газеты Poliico о том, что Россия якобы нападет на Украину после 20 февраля.

Он подчеркнул, что никто из авторов этих фейков потом даже не признал свою неправоту.

"Наверное, это очередной фейк. Надеюсь, хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", — сказал Песков.

Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".