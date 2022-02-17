МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросло на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 248 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения показателя до 219 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 225 тысяч с 223 тысяч.