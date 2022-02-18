МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Экономика Украины деградирует, а растущие расходы на вооружение только усугубляют ситуацию — деньги стране нужны "не на пушки, а на масло", заявил РИА Новости ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко. Экс-министр экономики Украины обвиняет Запад в "экономической диверсии"

"Деньги Украине, фигурально выражаясь, нужны не для пушек, а для масла. Ей прежде всего надо восстанавливать экономику страны, которая деградирует, а не готовиться к боевым действиям", — сказал он.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов.

"Конечно, информационно-пропагандистские игры, развернутые вокруг Украины, не способствуют укреплению экономики страны. Бизнесмены – люди пугливые, они бегут из тех мест, где пахнет порохом. Добавляют масла в огонь и растущие на этом фоне военные расходы. В СМИ прошла на днях информация, что только за последний месяц Украина получила оружия примерно на сумму, сопоставимую с ее годичным военным бюджетом", — прокомментировал Мироненко.

При этом, по его словам, "баланс потерь и приобретений подсчитывать пока невозможно, поскольку имеются только косвенные свидетельства".

По мнению эксперта, Запад "начинает мало-помалу осознавать: чтобы погасить разгорающийся конфликт, Украине надо оказывать не военную помощь, а социально-экономическую".

"Об этом, в частности, говорят принятые только что Вашингтоном и Брюсселем решения выделить Украине по 1 миллиарду долларов каждой стороной соответственно на поддержку ее экономики. Речь, с моей точки зрения, идет о своеобразном плане Маршалла, благодаря которому, как известно, были подняты из руин экономики стран Европы после Второй мировой войны", — добавил он.