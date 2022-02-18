КИЕВ, 18 фев — ПРАЙМ. По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, ситуация с государственными финансами является контролируемой и спокойной. Об этом он заявил выступая в Раде в пятницу. Эксперт рассказал, на что Украине нужны деньги

Он отметил, что, несмотря на ожидание беспрецедентной поддержки международных партнеров, все госрасходы осуществляются в полном объеме и в сроки, предусмотренные законом. По его словам, в стране достаточно средств на едином казначейском счету. Так, по состоянию на 1 февраля на нему было 34 миллиарда гривен, что является самым большим показателем с января 2021 года.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов.