МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, что власти РФ будут стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнеса России и Белоруссии. Лукашенко рассказал о решении проблемных вопросов России и Белоруссии

Он отметил, что российские капвложения составляют порядка 30% общего объема иностранных инвестиций в Белоруссии.

"И мы, безусловно, будем стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнес-кругов двух стран, поощрять предпринимательские инициативы", — сказал он.

Путин также заявил, что он вместе с президентом Белоруссии держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран. Он выделил ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение.

"В частности, в транспортно-логистической отрасли. По территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок Союзного государства", — сказал российский лидер.