МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Источник в парламенте сообщил РИА Новости что, послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в марте.

По словам источника, послание, "по информации на данный момент, планируется в марте".

Другой источник агентства это подтвердил, что месяц март назван в качестве даты предстоящего послания.