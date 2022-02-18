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https://1prime.ru/state_regulation/20220218/836098586.html
СМИ: послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено в марте
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https://россиясегодня.рф
. Источник в парламенте сообщил РИА Новости что, послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в марте. По словам источника, послание, "по информации на данный... ПРАЙМ, 18.02.2022
экономика, новости, владимир путин, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Источник в парламенте сообщил РИА Новости что, послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в марте.
По словам источника, послание, "по информации на данный момент, планируется в марте".
Другой источник агентства это подтвердил, что месяц март назван в качестве даты предстоящего послания.