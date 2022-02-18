МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе Fitch. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза

"Рейтинги отражают низкие, хоть и улучшающиеся, неустойчивые денежные потоки компании, которые уравновешиваются сильной позицией по ликвидности, консервативной структурой капитала и хорошо диверсифицированным бизнес-профилем", — пишет Fitch.

Аналитики агентства отмечают, что меры по реструктуризации компании привели к тому, что основные операционные доходы и свободный денежный поток существенно улучшились за последний год. Fitch ожидает, что эти улучшения продолжатся в краткосрочной перспективе.

Агентство прогнозирует, что свободный денежный поток, который был отрицательным в течение последних четырех лет, достигнет точки безубыточности в 2022 фингоду, а затем постепенно увеличится примерно до 1% от выручки в среднесрочной перспективе.

ThyssenKrupp AG — один из ведущих промышленных концернов Германии, крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. В мае 2019 года ThyssenKrupp объявила о намерении провести трансформацию компании с целью преобразовать ее в устойчивую и высокоэффективную группу компаний с четко структурированным портфелем.