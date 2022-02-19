МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Для молодых работников в России предлагается ряд высокооплачиваемых вакансий, где зарплата за месяц может достигать 200 тысяч рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное сервисом "Работа.ру". Исследование показало, сколько получают работающие россияне

Эти вакансии обычно не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

До 200 тысяч может получать хостес в Москве. Он должен общаться с гостями, информировать посетителей о работе клуба, поддерживать веселую атмосферу.

До 150 тысяч предлагается менеджеру по продажам в Нижнем Новгороде. В его задачи войдет поиск заказов, консультирование потенциальных клиентов, обработку входящих звонков, составление коммерческих предложений, расчет стоимости работ, анализ конкурентов.

Столько же предлагают консультанту 1С в Москве. Он должен проводить консультирование клиентов по работе с программой 1С.

Тренеру тренажерного зала в Екатеринбурге готовы платить до 120 тысяч рублей. Он будет вести персональные занятия с клиентами спортклуба, проводить консультации, составлять программы тренировок и питания.

Столько же предложат автомеханику-автослесарю в Санкт-Петербурге. Работник должен знать технику, узлы и агрегаты, а также быть ответственным, аккуратным и обучаемым. Желательно иметь опыт ремонта грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов, легковых автомобилей и различных дизелей.