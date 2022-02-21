МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР. ДНР и ЛНР попросили Путина признать их независимость

Он отметил, что решение нижней палаты парламента обратиться с этой просьбой к президенту не было спонтанным, большинство депутатов высказались за направление документа главе государства.

Госдума на прошлой неделе проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее в понедельник главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Путин навал угрозы от возможного вступления Украины в НАТО

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.