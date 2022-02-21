МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Дополнительные сотрудники ООН прибывают на Украину, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР

Как отмечается в сообщении, ООН приняла решение о "временном перемещении некоторых не крайне важных сотрудников и некоторых их родственников" для поддержания операций.

Ранее организация призвала все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от односторонних шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение минских соглашений, а ее генсек Антониу Гутерреш выразил чрезвычайную обеспокоенность сообщениями о потерях среди мирного населения на востоке Украины.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.