МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на внеочередном заседании Совета безопасности России, он провел срочные консультации с главами ФРГ и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном, а также созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Путин призвал ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с @EmmanuelMacron (Эммануэлем Макроном – ред.) и @OlafScholz (Олафом Шольцем – ред.) и созвал СНБО", — написал Зеленский в своем Twitter.

Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.