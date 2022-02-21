МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен осудили признание РФ независимости ЛНР и ДНР, а также пообещали дать единый ответ на это решение. ЕС обещает ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

"Признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. Реакция ЕС и его партнеров будет единой и твердой и решительной", — написали европейские лидеры в твиттере.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания СБ РФ обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.