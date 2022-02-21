МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Признание Россией независимости ДНР и ЛНР означает конец минским соглашениям и грозит жесткими экономическими санкциями со стороны Запада, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт ожидает заморозку диалога с США из-за признания Россией Донбасса

"Во-первых, это будет означать конец минским соглашениям. Причем получится, признав эти республики, так, что именно Россия разрушила минские соглашения. Все обвинения, которые мы выдвигали Киеву, тут же обнуляются. Конечно, это и существенный репутационный ущерб", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

Еще одним последствием признания станут экономические санкции против России, указал эксперт. Пока непонятно, насколько они будут значительными, скорее всего, будут и санкции экономические, и санкции в отношении лиц, принимающих решение о признании.

"Также мы должны исходить из того, что окончательное отсечение Донбасса от остального поля Украины будет означать то, что в самой Украине начнут больше усиливаться радикальные националистические силы. Ну и, наконец, последнее, если мы признаем эти республики, то, соответственно, мы берем на себя ответственность за их будущее, в том числе экономическое. Все вопросы, касающиеся постконфликтного восстановления, возрождения промышленности, — все эти вопросы автоматически ложатся на плечи России. Это придется делать в условиях жестких западных санкций", — подчеркнул он.