МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против неё санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор

"Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", — говорится в коммюнике.

По мнению Макрона, такое решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины.

"Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", — отметили в Елисейском дворце.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.