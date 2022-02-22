МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз примет решение "завтра или послезавтра" о введении пакета санкций против России, передаёт RTL Nieuws. Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Премьер Нидерландов назвал признание Россией ДНР и ЛНР "серьезной эскалацией" конфликта.

"Это очень серьёзный факт… Европейский союз примет решение "завтра или послезавтра" о введении ограниченного пакета санкций против людей, стоящих за этим", — сказал Рютте в телеэфире RTL.