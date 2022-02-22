МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Белый дом объявит новые санкции против России, связанные с ДНР и ЛНР, во вторник, 22 февраля. Соответствующее заявление готовится в координации с союзниками и партнерами, уточнили в Вашингтоне.

Новые санкции США против России выступают ответом на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

"Мы планируем объявить новые санкции против России завтра (во вторник) как ответ на сегодняшние решения и действия Москвы", — заявил представитель администрации президента США и добавил, что Вашингтон координирует свое заявление со странами-союзниками и партнерами.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении ДНР и ЛНР:

американским гражданам запрещается вести с обеими регионами торговлю,



инвестировать в их экономики,



экспортировать туда товары американского производства,

ввозить в США товары, произведенные на территории республик.



Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, этот указ направлен на то, чтобы не дать Кремлю получить выгоду от признания ДНР и ЛНР.