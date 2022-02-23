МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Курская область готова поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики мясо, зерно, удобрения, в свою очередь, курские потребители заинтересованы в поставках колбасы, молочной продукции, а также мебели и изделий легкой промышленности, заявил РИА Новости губернатор Курской области Роман Старовойт. В Госдуме призвали уменьшать наценки и налоги на продукты, а не упаковку

По словам Старовойта, у Курской области с Донбассом исторически тесные отношения. "Уверен, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик даст новый импульс в развитии сотрудничества с нашим регионом. Также этому поспособствует упрощение таможенного транзита, снятие количественных ограничений по экспорту и импорту, допуск к госзакупкам наравне с российскими компаниями", — заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что администрация Курской области готова выступить координатором налаживания хозяйственных связей и производственных цепочек между курскими предприятиями и производствами ДНР и ЛНР.

"Безусловно, основой для восстановления республиканских экономик в связи с закрытием мирового рынка и санкциями могут стать поставки собственной продукции на российский рынок. У курских потребителей большой интерес к мясной, колбасной, молочной, кондитерской продукции. Также мы заинтересованы в поставках мебели, изделий легкой промышленности", — рассказал Старовойт.

В свою очередь, курские предприятия, отметил он, готовы поставлять в ДНР и ЛНР охлажденное и замороженное мясо, молочную продукцию крупнейших холдингов региона "Мираторг" и "Агропромкомплектация". Большой потенциал Курская область имеет в поставках сахара, зерна, мукомольной промышленности, удобрений, сказал собеседник.

По словам губернатора, регионы могут взаимодействовать в сфере металлургии, учитывая, что основой экономики Донбасса является металлургия, а в Курской области работает второй по величине в России горно-металлургический холдинг "Металлоинвест". Также Курская область, ведущая активное строительство дорог, жилья и соцобъектов, заинтересована в рабочих ресурсах, подчеркнул Старовойт.

"Дополнительные возможности к сотрудничеству есть в сфере образования и науки, культуры и спорта, молодежной политики", — отметил он.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.