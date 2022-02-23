МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик. СМИ: Япония "с осторожностью" подходит к вопросу о санкциях против России

"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", — сказал премьер-министр Кисида.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.