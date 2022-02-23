МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте снизился до минус 8,1 пункта со значения февраля в минус 6,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Эксперт оценила последствия отказа Германии от "Северного потока-2"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, роста показателя до минус 6,3 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до 3,9 пункта с 16,9 пункта в феврале, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до 1,4 пункта с 5,2 пункта месяцем ранее.

Компания при этом также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в марте вырос до 24,1 пункта с 22,8 пункта месяцем ранее.

"Прежде всего, ожидания значительного ослабления ценовых тенденций в начале года на данный момент не оправдались, поскольку темпы инфляции продолжают колебаться на высоком уровне. Тем не менее, перспективы на ближайшие месяцы весьма позитивны: лишь недавно было принято решение о снятии серьезных ограничений, связанных с пандемией (ковида — ред.)", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).