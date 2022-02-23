GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте неожиданно упал до минус 8,1 пункта
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте снизился до минус 8,1 пункта со значения февраля в минус 6,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, роста показателя до минус 6,3 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до 3,9 пункта с 16,9 пункта в феврале, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до 1,4 пункта с 5,2 пункта месяцем ранее.
Компания при этом также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в марте вырос до 24,1 пункта с 22,8 пункта месяцем ранее.
"Прежде всего, ожидания значительного ослабления ценовых тенденций в начале года на данный момент не оправдались, поскольку темпы инфляции продолжают колебаться на высоком уровне. Тем не менее, перспективы на ближайшие месяцы весьма позитивны: лишь недавно было принято решение о снятии серьезных ограничений, связанных с пандемией (ковида — ред.)", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143809.html