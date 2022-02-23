МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ НОВЫЙ ПАКЕТ "ВОЕННОЙ ПОМОЩИ" — ДЖОНСОН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836146296.html
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ НОВЫЙ ПАКЕТ "ВОЕННОЙ ПОМОЩИ" — ДЖОНСОН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836146296.html
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