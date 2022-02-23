МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава Украины Владимир Зеленский допустил введение визового режима между Россией и Украиной. По его словам, решение о введении будет зависеть от дальнейших действий российской стороны. Киев допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", — сказал преидент Украины на брифинге 23 февраля, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией.

Ранее Зеленский сказал, что украинский МИД предложил ему разорвать дипломатические отношения с РФ, но решение он ещё не принял.