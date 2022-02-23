МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону сказал, что военный конфликт на Украине никому не выгоден, говорится в сообщении канцелярии президента Турции. Зеленский допустил введение визового режима с Россией

"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден", — информирует канцелярия.

Эрдоган добавил, что ожидает скорейшего приезда президента РФ в Турцию, где пройдет заседание Совета сотрудничества высокого уровня.

"В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", — говорится в сообщении.

Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.