Эрдоган заявил Путину по телефону, что военный конфликт на Украине никому не выгоден
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону сказал, что военный конфликт на Украине никому не выгоден, говорится в сообщении канцелярии президента Турции.
"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден", — информирует канцелярия.
Эрдоган добавил, что ожидает скорейшего приезда президента РФ в Турцию, где пройдет заседание Совета сотрудничества высокого уровня.
"В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", — говорится в сообщении.
Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе Минских договоренностей", — говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836147481.html