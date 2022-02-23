МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия 23 февраля уведомила об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Доллар подскочил до 81 рубля

В уведомлении указывается, что в сложившихся в настоящее время условиях украинские власти не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, данные товары не попадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством", — говорится в документе.