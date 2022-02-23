МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия после ограничения доступа к европейским рынкам капитала переориентируется на восточные рынки, заявил РИА Новости директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров. Посол: Киев может предложить Турции закрыть России доступ к проливам

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Среди мер ЕС — ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать Россию, ее правительство и Центробанк.

"Безусловно, ограничение доступа России и правительства к рынкам капитала окажет негативное долгосрочное воздействие на экономику, но Россия, очевидно, сделала полный разворот на восток", — отметил Майоров.

"Вероятно, перед эскалацией Россия получила полную поддержку со стороны нашего восточного соседа. В том числе и гарантию финансирования крупных инфраструктурных проектов, призванных переориентироваться на восточный рынок сбыта. К сожалению, в конечном счете это повлияет на маржинальность бизнеса российских компаний, которые ориентируются на экспорт", — добавил он.

По мнению эксперта, при развитии финансовых институтов в России было бы возможно заместить западные длинные деньги средствами локальных частных инвесторов. "И пока еще не все потеряно, для этого необходимо ограничить волатильность российских рынков, приняв соответствующие решения, ресурсы на которые есть", — отметил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.