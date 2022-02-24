ООН, 24 фев — ПРАЙМ. Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если та продолжит приписываемые ей агрессивные действия в отношении Украины, заявила постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд. Евросоюз ввел новые ограничения в отношении республик Донбасса

"Мы расширим пакет этих последствий, если Россия продолжит агрессию против Украины", — сказала Вудворд в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной.

Она добавила, что возможность добиться деэскалации текущего кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняется, однако "действовать нужно прямо сейчас".

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.