МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, и именно она одна, по его мнению, ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой этот конфликт. Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

"Молитвы всего мира сегодня ночью с народом Украины, который подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских вооруженных сил. Президент (РФ Владимир) Путин выбрал предумышленную войну, которая приведет к катастрофическим жертвам и страданиям", — заявил президент.

Он пообещал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами ответят сообща и решительно. "Мир призовет к ответу Россию", — подчеркнул он.