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Байден пригрозил, что Россия "ответит" за "нападение на Украину"
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, и именно она одна, по его мнению, ответственна за... ПРАЙМ, 24.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, украина, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению со стороны России, и именно она одна, по его мнению, ответственна за смерти и разрушения, которые несет с собой этот конфликт.
"Молитвы всего мира сегодня ночью с народом Украины, который подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских вооруженных сил. Президент (РФ Владимир) Путин выбрал предумышленную войну, которая приведет к катастрофическим жертвам и страданиям", — заявил президент.
Он пообещал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами ответят сообща и решительно. "Мир призовет к ответу Россию", — подчеркнул он.