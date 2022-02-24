МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Работа аэропортов юга России временно приостановлена

По информации на 9.11 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 14 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 75 отменено, в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, 50 отменен.

Ранее, по данным на 8.18, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 100.

Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".