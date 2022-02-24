2022-02-24T09:58:13+03:00
2022-02-24T09:58:13+03:00
2022-02-24T09:58:13+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836155327.html
МИД Польши просит своих граждан срочно покинуть Украину
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https://россиясегодня.рф
. МИД Польши просит граждан республики, находящихся на Украине, срочно покинуть ее территорию. "В связи с военными действиями на Украине МИД не рекомендует любые поездки на... ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости, польша, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. МИД Польши просит граждан республики, находящихся на Украине, срочно покинуть ее территорию.
"В связи с военными действиями на Украине МИД не рекомендует любые поездки на Украину. Польские граждане, которые находятся на Украине, должны немедленно покинуть ее территорию", — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.