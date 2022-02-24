ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. МИД Польши просит граждан республики, находящихся на Украине, срочно покинуть ее территорию. Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство

"В связи с военными действиями на Украине МИД не рекомендует любые поездки на Украину. Польские граждане, которые находятся на Украине, должны немедленно покинуть ее территорию", — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.