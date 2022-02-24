МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в пятницу предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, куда войдут меры в отношении стратегических секторов ее экономики и банков, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Британия пригрозила расширить санкции против России в случае эскалации

"Сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций европейским лидерам (внеочередному саммиту глав государств ЕС) на одобрение. С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку", — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.