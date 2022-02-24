МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Организации РФ должны уплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный налоги за 2021 год не позднее 1 марта, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

"Вступили в силу единые сроки уплаты организациями транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога (федеральные законы от 29.09.2019 № 325-ФЗ и от 02.07.2021 № 305-ФЗ). Теперь юрлица уплачивают их не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, эти налоги за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

Авансовые платежи по этим налогам подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы календарного года.

"Указанные платежи могут не вводиться, если это предусмотрено законом субъекта РФ по соответствующим налогам, а также нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для земельного налога", — указывает ФНС.

Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во всех регионах. "Действовавшие ранее полномочия субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований по определению сроков их уплаты отменены", — добавляется в сообщении.

ФНС отметила, что в случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией имущественных налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.