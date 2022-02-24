МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрыли торги падением на 2-4% на геополитических новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,7% — до 3429,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,36%, до 2282,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index обвалился на 3,32% — до 22871 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,6% — до 2648,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,99%, до 6990,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,81%, до 25970,82 пунктов.

Инвесторы по всему миру уходят от риска в связи с обострением внешнеполитической обстановки. Президент России Владимир Путин утром в четверг объявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

"Ищите традиционные убежища, такие как золото, доллары США, иены и казначейские обязательства", — рекомендует инвесторам глава исследовательского отдела в Азии United First Partners Джастин Тэн (Justin Tang), которого цитирует агентство Блумберг.