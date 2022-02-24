БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Новые санкции против РФ из-за специальной операции РФ по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом уже сегодня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Президент Чехии призвал отключить Россию от системы SWIFT

"В качестве следующего шага мы в тесной координации с международными партнерами в НАТО и в Евросоюзе уже сегодня примем новые санкции. Хорошо, что мы так обстоятельно подготовились. Цель санкций четко дать понять российскому руководству: за эту агрессию вы заплатите горькую цену. Это покажет, что (Владимир) Путин своей войной совершил тяжелую ошибку", — сказал канцлер в заявлении по спецоперации РФ по Украине.

Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию, отметив, что российские президент "нарушает суверенитет и границы Украины, ставит под угрозы жизни украинцев, "братского народа России", а также ставит под вопрос мирный порядок в Европе". "Для всего этого нет оправдания. Это война Путина", — заявил Шольц.

Он добавил, что созвал в четверг утром кабинет министров по безопасности, чтобы правительство обсудило ситуацию и дальнейшие действия. "Всех граждан ФРГ, которые еще остаются в стране, я настоятельно призываю покинуть Украину ради своей безопасности", — заявил Шольц.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.