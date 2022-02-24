МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЛИДЕРЫ G7 В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДУТ ЗАСЕДАНИЕ ПО УКРАИНЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836158953.html
Санкции против РФ
Шольц заявил, что ЕС уже сегодня примет новые санкции против России
Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков рассказал о целях специальной военой операции России
Торги
Бумаги российских компаний в Лондоне дешевеют в четверг на 26-77%
Банки
Ситибанк подтвердил, что продолжит работать в России
Украинский кризис
МИД Польши просит своих граждан срочно покинуть Украину
Курсы валют
Инвестстратег объяснил, что сделал Банк России для поддержки рубля
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
Нефть
Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к прежним уровням
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЛИДЕРЫ G7 В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДУТ ЗАСЕДАНИЕ ПО УКРАИНЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836158953.html
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