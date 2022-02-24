Макрон рассказал о новом пакете санкций против России
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РФ ЗАТРОНУТ ВОЕННУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СФЕРЫ — МАКРОН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836160428.html
Нефть
Экспорт нефти из Ирака снизился в январе на 2,3% к декабрю
Курсы валют
Эксперт объяснил, что ждет экономику и рубль в ближайшие недели
Ситуация на биржах
Пан или пропал. Что делать, если ваши акции рухнули, а на бирже паника
Банки
Российские банки проводят все клиентские операции в обычном режиме
Торги
Фондовые биржи АТР закрылись падением 2-4% в четверг
Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко предупредил о риске диверсий на границе с Украиной
Санкции против РФ
Премьер Драги оценил степень санкций против России
Украинский кризис
Промышленность ФРГ боится тяжелых последствий из-за ситуации на Украине
Глобальный энергокризис
Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РФ ЗАТРОНУТ ВОЕННУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СФЕРЫ — МАКРОН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836160428.html
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