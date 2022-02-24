МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов провел в четверг беседу с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино. Он предостерег от введения новых санкций, которые приводят только к ухудшению и без того сложных отношений между Москвой и Брюсселем. В МИД России рассказали о реакции на санкции Европы и США

Стефан Санино проинформировал Чижова об уже принятых санкциях против РФ, а также об ограничительных мерах, по которым может быть принято политическое решение на экстренном саммите ЕС в четверг.

"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и неопределенный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", — сказано в сообщении российского представительства.

Также они обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса.

В сообщении российского представительства отмечается, что ходе беседы Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, которые потребовали от руководства РФ принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР, а затем о проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами.