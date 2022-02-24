ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Канады в четверг вводят дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо, чье выступление по ситуации вокруг Украины транслировали канадские телеканалы. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", — сказал он.

Трюдо разъяснил, что вводимые ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, а также глав Минобороны, Минюста и Минфина России.

Также, по словам премьер-министра, новые санкции коснутся "ряда крупнейших банков" России. Он не назвал, каких именно.

"Помимо этого, незамедлительно, с этого момента мы прекращаем (выдачу) и отменяем все действующие экспортные разрешения для России", — сказал премьер-министр Канады. По его словам, новые санкции "будут иметь широкое влияние" и помешают проведению российским руководством операции на Украине.

Трюдо добавил, что санкции против России носят "далеко идущий характер" и ограничат возможности российского руководства по финансированию военной операции на Украине.